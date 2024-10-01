В сентября 2023 года произошел конфликт между двумя бизнес-партнерами в Благовещенске. Один из них затаил зло и решил отомстить. Он обратился к подельнику, который поджег дорогостоящую машину второго бизнесмена. Заказчик заплатил ему за это 150 тысяч рублей.

Исполнителя попался полиции ранее, причем взяли его совсем за другое правонарушение. Мужчина управлял авто в нетревом состоянии, чем и привлек внимание правоохранителей.

С его помощью сотрудники полиции вышли на 27-летнего заказчика, который, как выяснилось, в день поджога уехал во Владивосток, чтобы не навлекать на себя подозрения. При поддержке Росгардии его тоже задержали. В настоящее время заказчику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственные органы продолжают расследование, а обвиняемым по делу об умышленном уничтожении имущества грозит до пяти лет лишения свободы.