На штат Флорида обрушился ураган «Милтон», ставший одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений. На этом фоне в сети стало популярным видео с выступлением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, где он предсказал серьёзные катаклизмы в США.

Видео, датированное 28 января 2003 года, показывает, как Жириновский обращается к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему. Политик предупреждает о последствиях возможного вторжения в Ирак, заявляя, что изменение гравитационного поля Земли может привести к тому, что вся страна окажется под водой. Пользователи интернета интерпретировали это как очередное пророчество политика.

Владимир Жириновский неоднократно делал прогнозы, которые впоследствии казались точными. Он предсказывал проблемы с выборами президента США в 2024 году, исход украинского конфликта, а также трудности у основателя Telegram Павла Дурова. Как сообщали «Известия», политик также говорил об объединении Русского мира в границах бывшего СССР.

Тем временем метеорологи присвоили урагану «Милтон» высшую, пятую категорию, предупреждая о возможных сильных наводнениях. В связи с угрозой, более пяти миллионов жителей Флориды были вынуждены эвакуироваться, спасаясь от стихии.