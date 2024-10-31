В Швеции недавно начался показ документального сериала “Бункер”, который освещает ужасающее похищение Изабель Эрикссон врачом Мартином Треннеборгом в сентябре 2015 года. Этот случай вызвал широкий резонанс и кардинально изменил жизнь пострадавшей. Изабель, чье настоящее имя не разглашается из соображений безопасности, решила открыто рассказать свою историю, сообщает издание «КП».

Изабель, 33-летняя женщина, работавшая в сфере эскорт-услуг, получила заказ от мужчины, представившегося как доктор из Лондона. Она доверила ему, но после того, как попробовала клубнику с психотропным препаратом, потеряла сознание. Проснулась она в бункере на удаленной ферме, находящейся в 560 километрах от Стокгольма.

В звукоизолированной камере размером 60 квадратных метров, оборудованной спальней, кухней, туалетом и крытым двором, Треннеборг сообщил Изабель, что ей придется стать его рабыней. Судебные документы показали, что строительство бункера началось еще в 2010 году. Треннеборг контролировал каждый аспект жизни Изабель, включая ее здоровье и предотвращение беременности.

Однако уже через пять дней Треннеборг сделал роковую ошибку, отвезя Изабель в полицейский участок. Там, наедине с полицией, Изабель раскрыла правду о своем похищении, что привело к немедленному аресту Треннеборга. В 2016 году его приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование и похищение.

Сравнения с Йозефом Фрицлем, австрийцем, который держал свою дочь в заточении 24 года, неизбежны. Треннеборг за свои действия и сложно устроенный бункер получил прозвище “шведский Йозеф Фрицль”.

Сегодня Изабель продолжает восстанавливаться от психологической травмы, используя платформу для взрослых как форму терапии. Она надеется, что ее история поможет другим найти внутренние силы и справиться с их травмами, предлагая подписку на свой контент по цене 15 долларов в месяц.