Эмма Хемминг, жена Брюса Уиллиса, продолжает поддерживать его, несмотря на серьёзное ухудшение состояния здоровья актёра. В апреле 2025 года она получит премию Ассоциации по борьбе с лобно-височной деменцией, вручение которой состоится в Нью-Йорке 3 апреля.

После объявления о награде Эмма обратилась к общественности с проникновенной речью, в которой раскрыла некоторые детали состояния Уиллиса: “Мы решили рассказать о диагнозе Брюса, чтобы больше людей знали, что такое деменция. Моя цель — вселять надежду и поддерживать тех, кто переживает подобное испытание вместе со своими близкими”.

Она отметила, что «Крепкий орешек» всё ещё не теряет веру в возможность улучшения. Каждый день Эмма напоминает ему о своей любви и делится воспоминаниями о моментах их совместной жизни. Однако врачи остаются осторожными в прогнозах, не давая семье ложных надежд на выздоровление.