Жалюзи точно так же, как и шторы, эффективно скрывают интерьер дома или квартиры от посторонних взглядов. Однако они имеют неоспоримые преимущества, так как не требуют сложного ухода и могут обеспечивать требуемый уровень освещенности помещения. Кроме того, решение жалюзи купить принимают, когда требуется обеспечить доступ свежего воздуха, с чем справляются далеко не каждые шторы.

Определяемся с выбором

Самый простой вариант для жилых помещений – горизонтальные жалюзи заказать и надолго забыть о проблеме выбора. Они легко монтируются на любой конфигурации стен и потолка, занимают минимум свободного пространства, обходятся недорого и радуют глаз разнообразием цветов.

В офисах более популярными являются вертикальные жалюзи. К их особенностям относятся возможность удобно регулировать степень освещенности простым поворотом ламелей. Кроме того, одним из преимуществ называют возможность замены отдельных деталей в случае их повреждения.

Помимо этого, компания Системы комфорта изготавливает на заказ и монтирует другие разновидности жалюзи:

кассетные, которые монтируются непосредственно на окно и оставляют подоконник полностью свободным. Это позитивно влияет на дизайн и добавляет помещению функциональности;

рулонные шторы. Вместо традиционных ламелей в них – сплошное полотно, которое обрабатывается специальными составами, отталкивающими пыль и влагу. К достоинствам относится удобство использования, а также широкое разнообразие дизайнерских решений;

шторы плиссе, которые могут крепиться и управляться каким угодно образом. Они применяются в основном на потолочных окнах и на проемах нестандартной формы и габаритов.

Уже упомянутая выше компания реализует все эти и другие виды жалюзи, изготавливает их точно по размеру и выполняет все требования покупателя. Также в каталоге представлены самые популярные материалы высокого качества.

Выбор материалов

Недорогим, долговечным и простым в уходе решением станет пластик, который к тому же хорошо регулирует уровень освещенности в помещении.

К более дорогим и даже премиальным вариантам относится натуральное дерево. Оно позволяет создавать настоящие произведения искусства, не пропускает в квартиру посторонние звуки и не дает уходить теплу.

Кроме того, популярные сегодня решения – это легкий, но прочный и долговечный алюминий, стеклоткань, идеально подходящая для помещений с высокой влажностью, а также обычная ткань с пропиткой, улучшающей ее характеристики.

В процессе выбора жалюзи имеет смысл проконсультироваться с профессионалом, который подскажет, какой из вариантов больше подойдет для того или иного помещения. В любом случае компания Системы комфорта выполнит заказ на высоком качественном уровне и предоставит гарантию длительного и беспроблемного использования приобретенных конструкций.