В ходе своей сентябрьской поездки в США президент Украины Владимир Зеленский не стал запрашивать дополнительное финансирование, заверив американских партнеров, что Украина на данный момент располагает всем необходимым. Об этом сообщили несколько сенаторов в интервью изданию Politico.

Сенаторы, участвовавшие во встречах с Зеленским, подчеркнули, что украинский лидер не обратился напрямую за финансовой поддержкой. По его словам, текущих ресурсов достаточно для выполнения задач, стоящих перед Украиной.

Однако стоит отметить, что финансирование, которое США предоставляют Украине, истекает в начале 2025 года. На данный момент нет официального подтверждения о продлении этой помощи, что создает неопределенность относительно будущей поддержки со стороны Вашингтона.

Издание подчеркивает важность этого момента, так как от решения о продлении финансирования зависит дальнейшая поддержка Украины в условиях продолжающегося конфликта.