Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», заявив, что Украина должна получить приглашение в НАТО прямо сейчас, а также продолжать получать военную и финансовую поддержку от Запада. Как сообщает *Страна.ua*, президент Украины выступил перед депутатами и изложил основные пункты стратегии, направленной на достижение победы в войне.

Согласно плану, одним из ключевых условий является вступление Украины в Североатлантический альянс. Зеленский отметил, что это необходимо для укрепления обороны страны, даже до окончания военных действий. Помимо этого, он предложил расширить военные операции, включая удары по территории России и совместное с партнерами сбивание российской авиации. Важную роль в этих операциях должны сыграть украинские дроны и ракеты, а также доступ к разведданным западных союзников.

Еще один пункт плана размещение на украинской территории так называемого «неядерного сдерживающего пакета», что должно обеспечить дополнительную защиту от возможных угроз. Также Зеленский подчеркнул необходимость развития экономического потенциала Украины и усиления санкционного давления на Россию.

Завершив конфликт, Украина планирует предложить своим военным использовать полученный боевой опыт для укрепления НАТО и безопасности Европы. По словам президента, украинские солдаты могут заменить американские контингенты в Европе, что сделает сотрудничество между странами более тесным.

Зеленский также акцентировал внимание на природных ресурсах Украины, таких как уран, титан, литий и графит, которые, по его словам, представляют стратегическую ценность. Эти ресурсы, по мнению президента, могут либо усилить Россию, либо стать основой для совместного экономического роста Украины и её западных партнеров.

Украина предлагает США и европейским странам заключить соглашение о совместной защите и развитии этих ресурсов. В рамках этого сотрудничества планируется не только защита, но и инвестирование в экономический потенциал страны. Президент добавил, что часть информации о плане, в том числе военные аспекты, остается закрытой для общественности и доступна только партнерам Украины.

Завтра Зеленский представит свой план в Европейском совете, где он также намерен обсудить ключевые моменты стратегии, которые будут направлены на завершение конфликта.