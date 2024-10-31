Президент Украины Владимир Зеленский недавно признал серьезные потери на фронте, заявив, что соотношение украинских и российских войск на одном из направлений достигает 1 к 8. Впервые он разрешил отступление в случае угрозы, посоветовав военным «отходить и спасать жизни», хотя ранее украинские силы массово отправлялись на сложные участки. Его заявление удивило многих, особенно на фоне более ранних призывов к стойкости.

«Конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей», сделал сенсационное завление украинский лидер.

Попутно Зеленский попытался объяснить неудачи на фронте. В качестве оправдания он отметил, что Украина получила только 10% от обещанной помощи США и нуждается в дополнительных ПВО, упомянув также утечку, касающуюся его просьбы к США о предоставлении ракет «Томагавк», которые не были одобрены.

Тем временем британское издание Financial Times опубликовало информацию о появлении на границе в Курской области трех тысяч северокорейских военных, якобы находящихся в 50 километрах от Украины. Часть из них, как утверждает источник, принадлежит к элитным спецподразделениям. Представители Южной Кореи, ссылаясь на свои данные, сообщили, что это бойцы из легкопехотного «Штормового корпуса», которым якобы выдали документы с бурятскими именами.

На фоне этих событий украинский военный эксперт Валентин Бадрак выразил надежду на развитие собственного ракетного потенциала Украины. Он предположил, что в 2025 году страна сможет запускать баллистические ракеты по объектам российской инфраструктуры, если получит технологии, аналогичные тем, что используются в американских ATACMS.