Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора командиру оперативно-тактической группировки “Донецк” Александру Луценко, сообщило издание “Страна.ua”. Группировка под его командованием ведёт боевые действия на покровском направлении.

Критика этого назначения поступила от Марьяны Безуглой, депутата Верховной рады, которая уже не раз выражала сомнения по поводу украинского генералитета. Безуглая считает, что Луценко несет ответственность за неудачи в этом регионе.

Она напомнила, что Луценко возглавлял “Донецк” во время прорыва российских войск в районе Очеретино, которое было освобождено ещё в мае. Тем не менее, уже в августе, несмотря на окружение и бегство украинских военных из Прогресса, полковник получил орден Богдана Хмельницкого второй степени.

Повышение Луценко до генерала вызвало у Безуглой недоумение, особенно на фоне событий с 72-й бригадой, которая, как она утверждает, была вынуждена самостоятельно выходить из окружения в Угледаре без соответствующих приказов.