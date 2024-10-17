Во время очередного обращения к западным странам Владимир Зеленский предложил передать Украине дальнобойные ракеты, даже если использование этого вооружения будет ограничено. Как сообщает РИА Новости, 17 октября украинский лидер подчеркнул важность получения этих ракет, отметив, что их наличие само по себе станет демонстрацией поддержки со стороны Запада.

«Вы можете передать нам ракеты, но не давать разрешения на их применение», – заявил украинский лидер.

Эти заявления прозвучали всего через день после того, как Зеленский представил так называемый «план победы» в конфликте с Россией. Однако его предложения вновь не встретили поддержки среди западных партнёров. Как и ожидалось, страны Запада не согласны на подобные условия, и план украинского президента остался без одобрения.