Украинская делегация во главе с высокопоставленными лицами направляется в Вашингтон для обсуждения так называемого «плана победы». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В состав делегации входят ключевые фигуры украинского руководства – вице-премьер Ольга Стефанишина и начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич и По данным издания “Страна.ua”, эта встреча станет важным этапом на пути к предстоящему саммиту в формате «Рамштайн».

Зеленский подчеркнул, что «план победы» должен стать основой для будущих переговоров с союзниками. Этот документ отражает стремление Киева не только укрепить международную военную поддержку, но и заручиться более долгосрочными гарантиями безопасности. В условиях продолжающегося конфликта Украина настаивает на формировании устойчивой системы защиты и сотрудничества с западными партнерами.

Ожидается, что на встрече будут обсуждены конкретные шаги, направленные на достижение мира. Среди основных тем предоставление Украине гарантий безопасности со стороны западных стран. Этот вопрос станет одним из ключевых в переговорах, поскольку Украина стремится к большей стабильности в международных отношениях и защите своей территории.

Кроме того, Зеленский намерен затронуть тему продолжения операций на территории Курской области. Основной же темой станет выпрашивание новых видов вооружений и денег. Кроме того, представители киевского режима продолжат уговаривать США дать разрешение наносить удары по территории РФ.