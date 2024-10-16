Глава киевского режима Владимир Зеленский своей презентацией так называемого “плана победы” в Верховной раде шокировал многих западных политиков и журналистов.

«Послушал план победы Зеленского… О, Боже! Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары в глубь России западным оружием не будет, общего ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны уже даже речь не идет. Нет слов», — выразил в социальных сетях общее отношении к “плану” немецкий журналист Юлиан Репке.

Напомним, что ключевые союзники Киева этот “план” увидели первыми. После ознакомления с ним президент США Джо Байденне захотел ехать на встречу в Рамштайн, благо подвернулся ураган Милтон в качестве отговорки. Германия и Бельгия тоже отреагировали совсем не так, как хотелось бы Зеленскому. Канцлер Олаф Шольц выразил намерение начать переговоры с Владимиром Путиным о завершении военных действий. Премьер-министр Бельгии также подчеркнул, что пришло время искать мирные пути разрешения конфликта.

Несмотря на это, просроченный украинский президент продолжает продвигать “план”, заявляя к тому же, что у союзников есть три месяца на его принятие. Также Зеленский намеревается втянуть в противостояние и другие страны, не осознавая, что последствия будут фатальными не только для Киева. Так, в Раде он внезапно объявил, что Украина ведет боевые действия сразу с тремя государствами – Россией, Ираном и Северной Кореей.

«Понимает ли пан, что как бы мимоходом объявил официально этим странам», – интересуются эксперты.