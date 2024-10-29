Давно утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство позицией НАТО относительно вступления его страны в альянс. По его словам, трактовка требований Украины, которой придерживаются в блоке, служит лишь оправданием для отказа, что он считает «несправедливым».

В своем телеграм-канале Зеленский заявил, что, несмотря на то, что киевские власти не просят о немедленном приеме Украины в НАТО, их цель — получить приглашение на вступление. По его мнению, такой шаг предоставит «геополитическую ясность» не только для Украины, но и для всей Европы. Он также отметил, что «Украина заслуживает честного ответа» и призвал союзников, особенно Германию, к «прозрачности» в этом вопросе.

Ранее Зеленский также высказывал недовольство в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посетил саммит БРИКС.