В Китае раскрыты подробности трагедии с новейшей атомной подводной лодкой, которая затонула в районе верфи близ Уханя. Произошедший инцидент, как полагают, случился в мае или июне, но информация о нем начала появляться несколько дней назад.

Подводная лодка, обладающая гибридной силовой установкой, представляет собой одну из самых технологически продвинутых субмарин КНР. Сообщается, что это был первый проект такого рода в Китае, разработанный для увеличения возможностей подводного флота. Первоначально ее идентифицировали как подлодку серии 039А, которая оснащена воздухонезависимой силовой установкой (AIP). Эта технология позволяла субмарине оставаться под водой продолжительное время, избегая обнаружения.

Позже выяснилось, что это может быть субмарина нового класса Type 041 Zhou, возможно, оснащенная как обычной силовой установкой, так и компактным ядерным реактором.

Согласно сообщениям, строительство лодки велось на верфи Wuchang Shipyard, расположенной на реке Янцзы. Эксперты полагают, что силовая установка новой субмарины могла быть вдохновлена советским проектом 651Э, разработанным в 1980-е годы. Подобные системы использовались в советских подводных лодках с комбинированными дизель-электрическими и ядерными двигателями.

Есть вероятность, что подлодка была экспериментальной, предназначенной для испытаний новых технологий и оборудования. Однако точное назначение проекта остается неизвестным, как и то, предназначалась ли она для серийного производства. Появились опасения, что трагедия может поставить под угрозу весь проект. Американские источники в Министерстве обороны США выразили сомнения в перспективе программы после затопления первой подлодки.

Инцидент был скрыт китайскими властями, но данные начали просачиваться в конце сентября. Спутниковые снимки показали, что субмарину подняли со дна в июне, а на месте катастрофы были замечены плавучие краны. Власти КНР воздержались от комментариев по поводу того, перевозила ли лодка ядерное топливо в момент аварии, и какие меры были приняты после инцидента.