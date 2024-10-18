Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла Украины в Лондоне, оказался в центре внимания из-за публичного конфуза. Во время выступления в Британском Королевском институте международных отношений (организация запрещена в России), он допустил ошибку, неверно процитировав один из сюжетов знаменитой шекспировской трагедии.

Залужный упомянул трагедию «Отелло», заявив, что этот персонаж якобы умер, приняв яд. Однако, как известно, Отелло на самом деле покончил с собой, заколов себя кинжалом. По всей видимости, экс-главком ВСУ перепутал события этой пьесы с другим шекспировским произведением — «Ромео и Джульетта», где Ромео действительно умирает от яда.

Цитируя Залужного, издание «Политнавигатор» отмечает, что его речь была полна оговорок и запинок. В своей короткой, двухминутной речи на английском, он заявил: «Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу».

Валерий Залужный был назначен послом Украины в Лондоне еще 7 марта, однако свои обязанности он начал выполнять только в июле, после завершения курса обучения в дипломатической академии.