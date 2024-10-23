Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда, который агрессивно повел себя по отношению к российским журналистам в московском аэропорту Внуково. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео в ряде Telegram-каналов.

На кадрах видно, как сотрудники российской прессы пытаются задать вопросы Додду и другим британским дипломатам, однако вместо ответа представитель Великобритании сначала срывает аккредитационный бейдж у одного из журналистов, а затем толкает девушку с микрофоном.

Захарова, комментируя произошедшее на брифинге, назвала поведение британского дипломата показательным примером нынешних стандартов британского общества. По её мнению, такой инцидент отражает отношение Великобритании к ключевым принципам — свободе слова, безопасности журналистов и уважению к профессии.

Она также обратила внимание на нарушение российской стороны, отметив, что дипломаты должны быть в курсе законов страны, в которой они работают. Захарова подчеркнула, что бейдж, сорванный Доддом, должен быть возвращён, а если он был потерян, британские дипломаты должны искать его в аэропорту и извиниться перед российскими журналистами.

Инцидент стал ярким примером того, как взаимоотношения между представителями разных стран могут стать предметом широкой общественной дискуссии, особенно в контексте вопросов, касающихся свободы прессы и дипломатической этики.