Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила действия бельгийских полицейских, причастных к смерти гражданина Словакии, с поведением украинских националистов. В своем Telegram-канале Захарова выразила возмущение произошедшим инцидентом, заявив, что шестеро сотрудников правоохранительных органов задушили человека, подражая при этом нацистским жестам.

Она напомнила о случае, произошедшем в 2018 году в аэропорту бельгийского города Шарлеруа, когда полицейские сначала избили, а затем задушили задержанного словацкого гражданина Йозефа Хованца. Во время инцидента сотрудники правоохранительных органов смеялись и отдавали нацистские приветствия, что попало на видеозапись. По мнению Захаровой, это событие демонстрирует серьезные проблемы в западных обществах.

Захарова также провела параллели с ситуацией на Украине, утверждая, что украинские банеровцы на деньги западных государств десятилетиями продвигают идеологию, основанную на символике и действиях нацистских коллаборационистов.