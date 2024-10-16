Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский должен комментировать вопросы, относящиеся к его зоне ответственности, а не обсуждать, кто участвует в специальной военной операции. Это стало её ответом на слова украинского президента о том, что Северная Корея якобы отправляет своих солдат для участия в конфликте.

Захарова подчеркнула, что вопросы о составе участников операции находятся в ведении Министерства обороны России, и именно это ведомство должно предоставлять такие данные. Она добавила, что высказывания Зеленского и других украинских политиков не заслуживают серьёзного внимания, поскольку каждый день они делают новые, не подкреплённые фактами заявления.

Дипломат предложила украинской стороне сосредоточиться на других темах, например, на предоставлении списков жертв в Буче, о которых они давно говорят. По словам Захаровой, ни ООН, ни Россия, ни журналисты так и не получили информации о людях, которых украинские власти называют жертвами “российской агрессии”. Она подчеркнула, что киевскому режиму давно пора предоставить доказательства или хотя бы информацию о личностях и гражданской принадлежности этих людей.

Вместо постоянных обвинений, продолжила Захарова, украинским властям стоит объяснить ситуацию и предъявить реальную информацию. Киев этого не делает, следовательно, история вокруг Бучи организована самими украинцами, что вызывает ещё больше вопросов к Зеленскому и его правительству.