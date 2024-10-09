Вашингтону стоило бы отвлечься от проблем мира и обратить взоры внутрь собственной страны, в которой действовала насиловавшая детей “группа вурдалаков”. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о аресте рэпера P. Diddy, также входившего в эту саму группу.

«Это же была система, состоявшая из сотен людей. Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, всё это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей. И это всё в стране, напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идёт в круглосуточном режиме, всё это — вокруг детей, которых насиловали и растлевали», — заявила дипломат.

Она добавила, что пока США пафосно якобы “решают судьбы мира”, в их стране творится настоящее безумие. Америке нужно хотя бы раз забыть о своих мифических неограниченных возможностях, о МУС и России и заняться, наконец, наведением порядка у себя дома.

Напомним, иски в отношении скандального рэпера, задержанного 17 сентября, собираются подать более 100 человек.