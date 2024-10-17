Россия призывает Германию прекратить поставки вооружений Украине, если Берлин действительно стремится к завершению конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на высказывания кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении выставить России ультиматум.

«Ультиматум пусть предъявит своей жене», — резко ответила Захарова на заявление Мерца.

Она подчеркнула, что если немецкие власти искренне хотят способствовать окончанию боевых действий, то первым шагом должно стать прекращение поставок оружия Украине, которую Захарова назвала «террористическим киевским режимом».

Ранее, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил действующего канцлера Германии Олафа Шольца в недостаточной поддержке Украины в военном плане. Он пообещал, что в случае избрания на пост главы государства, в первый же день своего правления предъявит ультиматум России. В случае его игнорирования, через 24 часа Мерц планирует передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, которые могут существенно усилить позиции Украины в конфликте.

Комментарии Захаровой отражают напряженность, которая продолжает нарастать в отношениях между Москвой и Берлином на фоне военной поддержки Украины со стороны западных стран.