Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, выпущенное испанским Министерством иностранных дел по случаю Дня Испании. Её внимание привлекло то, что ролик начинается с кадров, снятых в Москве.

Видео сопровождается словами о том, что страна — это множество аспектов жизни, объединяющих людей как внутри, так и за её пределами. В этот момент на экране появляются кадры с москвичами, прогуливающимися вдоль Парка Горького, с видом на небоскрёбы «Москва-Сити» на фоне заката.

«Теперь все поняли, что значит “испанский стыд”», – саркастически прокомментировала эти кадры Захарова.

Термин «испанский стыд» описывает неловкость, которую человек испытывает за чужие поступки. Первоначально это выражение появилось в Испании, где его называют vergüenza ajena. Позже оно было заимствовано в английский язык как spanish shame и в таком виде распространилось в России.