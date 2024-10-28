Представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в реальности так называемого «европейского будущего», которое, по её словам, Евросоюз не в состоянии предложить кому-либо. Такой комментарий был сделан в ответ на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, подчеркнувшей, что никто не отнимет у Грузии «европейский путь».

Зурабишвили выразила несогласие с предварительными итогами парламентских выборов, добавив, что считает их результат равносильным «подчинению Грузии России». Однако Захарова ответила, что «европейское будущее» сегодня под угрозой даже для самого Евросоюза.

Она пояснила, что после вмешательства США Европа осталась без стабильных ресурсов, столкнулась с падением экономики и массовым оттоком ключевых бизнес-компаний. К тому же, по её мнению, в результате действий Америки на Ближнем Востоке и в Северной Африке Европа переживает беспрецедентный миграционный кризис.

Захарова, завершив свою реплику, обратилась к Зурабишвили с вопросом: действительно ли «европейское будущее» лучше грузинского?

Ранее Зурабишвили не только не согласилась с результатами выборов, но и призвала людей выходить на протестные акции.