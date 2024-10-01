Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жестко отреагировала на высказывание главы Госдепа Энтони Блинкена. Напомним, он выступил с обвинениями в адрес РФ, которая якобы совершает преступления на Украине – в стране, где произошла трагедия Бабьего Яра.

“Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича”, – цитирует Захарову агентство ТАСС.

События в Бабьем Яре — это не только трагедия евреев, но и других жертв. Там были расстреляны советские военнопленные, цыгане, представители других национальностей. Дипломат напомнила, что только в первые дни массовых казней было убито 34 тысячи человек, а общее число погибших, по разным оценкам, может достигать 120-150 тысяч человек.

Захарова также обратила внимание на то, что в самих Соединенных Штатах установлены памятники коллаборационистам, что демонстрирует циничность и подлость подобных заявлений Блинкена.

“История всегда повторяется для тех, кто её забывает.”