По информации украинского Telegram-канала “Общественное”, в Одессе в ночь на 6 октября прогремел взрыв. Другие каналы дополняют эти данные, отмечая, что одна из баллистических ракет угодила рядом с аэродромом “Школьный”, который ВСУ используют для хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Также мониторинговые ресусры сообщают о целой серии сильных взрывов. Telegram-канал “Типичная Одесса” отмечает крайне слабую работу систем противовоздушной обороны в Одессе и поясняет, что подобное случается, когда Киев начинает экономить зенитные ракеты либо теряет ЗРК.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена за несколько минут до первого взрыва. Также сирены работали в Киевской и Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях, в ряде других регионов.