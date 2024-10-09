Во время допроса женщина, попытавшаяся поднять российский флаг на постаменте бывшего памятника Екатерине II в Одессе, выразила свою поддержку России и президенту Владимиру Путину.

«Я поддерживаю русский мир, Россию и Владимира Владимировича Путина», – процитировали заявление одесситки украинские СМИ.

Также она подчеркнула, что не может простить украинским властям события, связанные с трагедией в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По ее словам, ответственность за уничтожение славянских народов, в том числе украинского, лежит на Западе.

Одесситка призвала бойцов ВСУ, а также всех нормальных украинцев переходить на сторону РФ, не боясь репрессий со стороны киевского режима.

Инцидент произошел на бывшей Екатерининской площади, которая после демонтажа памятника императрице была переименована в Европейскую площадь. Несмотря на попытку женщины поднять флаг, местные националисты оказали ей решительное сопротивление, не позволив завершить задуманное. На Украине пишут, что женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.