32 года назад, 1 октября 1992 года, в результате учений НАТО в Средиземноморье произошел инцидент, который надолго оставил след в турецко-американских отношениях. В ходе военных маневров под названием “Демонстрация решимости – 92” американский авианосец Saratoga якобы по ошибке выпустил две ракеты по турецкому эсминцу Muavenet. Первая ракета ударила в капитанский мостик, вторая — в склад боеприпасов, но, к счастью, не взорвалась.

На борту турецкого корабля находились высокопоставленные офицеры и рядовые моряки. В результате атаки погибли командир судна, подполковник Кудрет Гюнгёр, лейтенант Альпер Тунга Акан, связист Серкан Актепе и еще несколько военнослужащих. Несколько человек, включая старших офицеров, получили ранения разной степени тяжести. На сигналы SOS от Muavenet вскоре откликнулись американские корабли, которые поспешили на помощь, что лишь добавило иронии к происходящему: те, кто нанесли удар, тут же начали спасать.

Официальное заявление США объяснило произошедшее как случайную ошибку, но сомнения в этой версии оставались. Ракеты Sea Sparrow оснащены радиолокационной системой наведения, и просто “нажать не ту кнопку” невозможно — процесс запуска включает несколько этапов проверки и одобрения командования. Многие расценили этот инцидент как скрытый сигнал Турции от Вашингтона: “Мы контролируем ситуацию и можем действовать, как считаем нужным”.

В то время Турция активно обсуждала события на севере Ирака, где велась операция против Саддама Хусейна. Это беспокоило США, как и попытки Анкары наладить сотрудничество с Россией после окончания холодной войны. Таким образом, ракеты стали предупреждением Турции о недопустимости самостоятельных шагов на международной арене.

После трагедии США принесли извинения, но наказание, понесенное виновными, оказалось минимальным. Турция же потеряла свой эсминец, а в качестве компенсации получила восемь списанных фрегатов типа Knox с существенной скидкой.

Прошло более трех десятилетий с тех событий, однако, как подчеркивает автор, отношение США к Турции практически не изменилось. Недавние инциденты, такие как нарушение греческими военными турецких вод или сбитие турецкого беспилотника, напоминают о том, что влияние Америки в регионе остаётся значительным, а Турция продолжает сталкиваться с давлением со стороны своего союзника по НАТО.

Этот случай стал важным уроком для Анкары и показал, что даже в рамках союзнических отношений велика вероятность столкновения интересов и применения силы в скрытой форме.