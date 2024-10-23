В октябре 1944 года Япония, понимая, что ситуация на фронте ухудшается, приняла отчаянные меры, чтобы остановить продвижение американцев. Одним из таких решений стала тактика камикадзе — смертельная стратегия, в которой пилоты превращали свои самолеты в оружие, направленное на корабли противника.

Однако опреки распространённому мнению сами летчики не всегда воспринимали свою миссию с воодушевлением. Эта тактика стала ответом на катастрофические обстоятельства, в которых оказалась Япония в финальные месяцы войны. Сражение в заливе Лейте на Филиппинах было одним из решающих моментов – японцы надеялись сорвать высадку американских войск, бросив в бой всё, что осталось от их флота и авиации, рассказал портал Gazeta.ru.

К тому времени, когда битва началась, Японская империя уже терпела серьёзные поражения. План нападения на Перл-Харбор в 1941 году, который должен был парализовать американский флот, не оправдал ожиданий. Хотя японцам удалось повредить несколько кораблей, авианосцы США остались невредимыми. В ответ Америка начала массовую милитаризацию своей промышленности: производство потребительских товаров остановили, а на заводах начали выпускать военную технику. Люди экономили на всём, покупая военные облигации, а налоги достигли рекордных показателей.

С первых дней войны США сделали ставку на Европу и борьбу с Германией, что давало Японии определённую передышку на Тихоокеанском фронте. Однако к 1944 году американцы были готовы к полномасштабной операции в Тихом океане. Важным шагом на этом пути стал захват Филиппин, который лишал Японию доступа к ресурсам Индонезии. Именно тогда японцы решились на рискованный план, который включал использование камикадзе.

Американская высадка на Филиппинах началась 20 октября 1944 года. Чтобы защитить свои транспортные корабли, американцы собрали огромный флот из сотен боевых единиц, включая авианосцы и линкоры. В это время Япония располагала лишь несколькими авианосцами и почти не имела обученных пилотов, что делало перспективу победы практически невозможной.

В сложившейся ситуации японское командование решило сделать ставку на жертвы. Летчики-камикадзе, вооружённые лишь одной 250-килограммовой бомбой на самолёте, получили приказ врезаться в американские корабли. Эти атаки должны были, по замыслу командования, задержать или даже сорвать американскую высадку. Одним из главных вдохновителей этой тактики стал вице-адмирал Такидзиро Ониси, который видел в камикадзе единственный способ продлить борьбу за Филиппины.

Не только авиация, но и флот Японии действовал как смертник. Японские корабли, включая линкоры «Ямато» и «Мусаси», выступили против американского флота, понимая, что это последняя возможность изменить ход войны. Эти линкоры, крупнейшие на тот момент, должны были использовать своё мощное вооружение против американских судов. Но командование знало, что шансов на выживание практически нет.

Несмотря на отчаянные усилия японцев, американцы продолжали продвигаться. В итоге камикадзе нанесли некоторый урон, повредив несколько кораблей, но не смогли кардинально повлиять на исход битвы. После поражения в заливе Лейте японский флот больше не выходил в открытое море, а камикадзе стали одним из немногих инструментов сопротивления в оставшиеся месяцы войны.

Этот трагический эпизод Второй мировой войны остался в памяти как символ беспримерного самопожертвования, но и как свидетельство отчаяния, в котором оказалась Япония на исходе войны.