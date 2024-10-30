Процесс старения естественный и неизбежный этап жизни, которого не стоит бояться, но к которому важно подготовиться осознанно. Издание Yakutiamedia рассматривает причины, почему некоторые люди сохраняют молодость и свежесть на протяжении долгих лет, в то время как другие выглядят старше своего возраста.

Новозеландские ученые провели исследование с участием тысячи мужчин и женщин, родившихся в 1972-1973 годах, наблюдая за ними в течение 12 лет. Выяснилось, что люди стареют с разной скоростью: одни участники исследования показывали стабильный темп старения, другие значительно быстрее, а у некоторых биологический возраст почти не менялся, словно был «поставлен на паузу». Исследование показало, что чем больше разрыв между биологическим и хронологическим возрастом, тем заметнее ухудшение физических и умственных показателей.

Факторы, ускоряющие старение, знакомы многим: стрессы, лишний вес, хроническое недосыпание, высокое давление, диабет, а также курение. Исследователи из Сингапура установили, что нехватка сна снижает когнитивные способности, а американские ученые пришли к выводу, что у людей с избыточным весом возрастные изменения в клетках мозга происходят на 10 лет раньше, чем у их стройных сверстников.

К тому же недостаток кислорода, воздействие алкоголя и наркотиков, а также повышенное артериальное давление оказывают дополнительное давление на мозг и ускоряют его старение. Поначалу вред этих факторов может не проявляться явно, но с возрастом их воздействие становится практически необратимым, поэтому заботиться о здоровье необходимо начинать еще в молодости.