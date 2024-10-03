Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, выразил благодарность Владимиру Путину за оказанное доверие и заявил о готовности исполнять поставленные перед ним задачи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Жога подчеркнул свою решимость и преданность службе: «Спасибо большое президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за доверие и назначение меня полпредом в УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы, как солдаты, будем выполнять все задачи, и наша линия фронта пройдет там, где мы будем нужны родине».

Официальное назначение состоялось после встречи с президентом в Кремле, которая прошла вечером 2 октября. Издание URA.RU ещё в середине сентября анонсировало, что именно Жога займет эту важную должность.

Одной из главных задач, поставленных перед Жогой, является особое внимание к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. Сам полпред отметил, что готов работать там, где его присутствие будет наиболее востребованным.