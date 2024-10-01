Пожилой военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Юркив сдался в плен российским войскам, объяснив свой поступок безысходностью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Оказавшись в плену у наших ребят, Юркив рассказал, что был мобилизован против своей воли. Со слов мужчины следует, что сотрудники военкомата задержали его прямо на улице.

После формальной медицинской комиссии и краткого обучения, которое заняло всего три дня, его отправили на передовую. Не желая рисковать жизнью, при первой же возможности он решил сдаться.

“Обошел метров сто, вижу — ваши ребята. Я к ним, без автомата, без ничего. Поздоровался и говорю: ‘У меня безысходность, я сдаюсь'”, — поделился Юркив.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации страны.