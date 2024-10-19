Ситуация в Часовом Яре такова, что всего одно неверное действие со стороны Вооруженных сил Украины может привести к потере контроля над городом. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления украинских военных.

Военнослужащий Ростислав Касьяненко рассказал изданию, что всего одна ошибка может привести к тому, что Часов Яр окажется в руках российской армии в течение нескольких дней. Он подчеркнул, насколько важна каждая деталь на передовой.

Как отмечает The Wall Street Journal, для Украины на данном этапе конфликта особенно важно показать свою способность удерживать стратегически значимые города, такие как Часов Яр. Это необходимо не только для поддержки боевого духа украинского населения, но и для того, чтобы убедить западных союзников продолжать оказывать военную и финансовую помощь.

Россия, в свою очередь, применяет широкий арсенал средств для осады Часова Яра. В ход идут беспилотные летательные аппараты, артиллерия и планирующие авиабомбы. Кроме того, атаки сопровождаются волнами пехоты, направленными на укрепление позиций в городе, сообщает американское издание.