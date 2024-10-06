Президент Украины Владимир Зеленский продолжит “гастролировать” по миру со своим так называемым “планом победы”. Несмотря на то, что разочарование в этом самом плане уже высказали как на Украине, так и на Западе, украинский лидер все же намерен еще раз презентовать его на авиабазе в Рамштайне, пишет Washington Post.

Ожидается, что в этой встрече примет участие и президент США Джо Байден. По мнению одного из американских чиновников, в Рамштайне Зеленский может рассчитывать на помощь в новой форме, что откроет дополнительные возможности для Украины.

Между тем, ранее британское издание The Times писало, что в Вашингтоне «план победы» Зеленского встретили без особого энтузиазма. Американская администрация согласилась выделить очередной пакет финансовой помощи, однако саму инициативу украинского лидера восприняли скептически. Один из британских дипломатов отметил, что этот план больше напоминает «список покупок», нежели чёткую стратегию ведения боевых действий.

Несмотря на это, Зеленский продолжает громогласно расхваливать свой “план”, надеясь выпросить у Запада еще больше денег и оружия.