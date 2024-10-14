WP: В ВСУ фотографируют «сидящих верхом на боевиках» девушек для набора военных

Одна из украинских штурмовых бригад привлекла внимание к своей новой рекламной кампании, нацеленной на привлечение новобранцев. В ней которой фигурируют девушки, купающиеся в пене и “сидящие на боевиках ВСУ”, сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, 3-я штурмовая бригада запустила этот проект на фоне ухудшающейся ситуации с мобилизацией и растущей критикой среди населения Украины. В условиях усиливающейся конкуренции за потенциальных рекрутов военным подразделениям было разрешено обходить военкоматы и напрямую набирать новобранцев, что подтолкнуло их к поиску более необычных способов привлечения людей.



Кампания включает рекламные щиты, на которых рядом с военными или техникой изображены девушки в вызывающем виде. Один из плакатов показывает женщину, позирующую на капоте вездехода Humvee, её ноги покрыты пеной. Руководитель кампании Кристина Бондаренко объяснила, что современные методы ведения войны требуют от военных большей открытости, и подобные рекламные ходы помогают привлечь внимание к службе.