После визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты его «план победы» не получил ожидаемой поддержки, на которую рассчитывал Киев. Однако президент Украины получит новый шанс обсудить эту стратегию на встрече с Джо Байденом, которая состоится в Германии на базе Рамштайн, сообщает The Washington Post.

Хотя детали «плана победы» остаются неизвестными, СМИ отмечают, что Белый дом пока не дал зелёного света на использование дальнобойного вооружения для украинской армии. Несмотря на это, встреча в Рамштайне может принести Киеву другую помощь. Как сообщил анонимный дипломат одной из западных стран, на этом заседании НАТО может предложить Украине конкретные шаги по дальнейшему продвижению в вопросе членства в альянсе. Однако, по словам источников, действия в этом направлении не будут столь быстрыми, как надеется украинская сторона.

Сложности для Украины усугубляются приближающимися выборами президента США, что может повлиять на дальнейшие поставки оружия и помощь. Команда Зеленского стремится получить поддержку Байдена для реализации «плана победы» до окончания его полномочий, но в Белом доме не готовы рисковать популярностью демократической партии перед выборами.

Хотя план Зеленского не был представлен в полном объеме, по данным Financial Times, в него входит стремление Украины ускорить процесс вступления в НАТО и запрос на значительные поставки западного вооружения. Западные союзники продолжают обсуждать будущее Украины в альянсе, но окончательное приглашение в НАТО будет зависеть от выполнения ряда условий и достижения консенсуса среди стран-членов блока.