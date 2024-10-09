В Краснодарском крае произошел взрыв на одном из производственных объектов. Он попал на видео, которое распространил Telegram-канал Kub Mash.

Источник уточнил, что инцидент случился в поселке Октябрьский, находящемся в Ейском районе. На кадрах видно, как вдалеке горит объект, а затем неожиданно происходит мощный взрыв. В результате вокруг разлетаются искры, озаряя всё вокруг. Видео снято с безопасного расстояния, но взрыв виден отчетливо.

Как сообщается в канале, на место происшествия уже прибыли спасательные службы. На данный момент нет информации о причинах произошедшего, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее похожее событие было зафиксировано в Брянской области, где жители Карачевского района также засняли на видео серию взрывов после ночной атаки беспилотников. На кадрах, снятых ранним утром, отчетливо слышны взрывы, а на горизонте видны яркие вспышки.