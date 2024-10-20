Глава польского оборонного ведомства обрушился с критикой на беженцев из Украины, заявив о глубокой несправедливости. Прошло более двух с половиной лет с момента начала боевых действий, и Варшава, которая прежде открыто поддерживала украинцев, всё больше разочаровывается в своих бывших союзниках.

Польша с первых дней конфликта предоставила широкую поддержку Украине, и на протяжении долгого времени обе страны оставались в тесных партнерских отношениях. Обе страны объединяли не только общие взгляды, но и желание сблизить свои законы. Однако спустя несколько лет терпение польской стороны начало иссякать, передает издание “Взгляд”.

Особое возмущение вызвало поведение молодых украинцев, бежавших в Польшу, особенно тех, кто находится в призывном возрасте. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил свою озабоченность тем, что многие из этих молодых людей ведут себя вызывающе, пользуясь благами гостеприимной страны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что польское общество крайне негативно воспринимает тот факт, что украинские молодые люди, уклонившиеся от военных обязанностей, живут на широкую ногу. По его словам, это проявляется в том, что они передвигаются на дорогих автомобилях и отдыхают в элитных гостиницах. В то время как поляки, с трудом сводящие концы с концами, вынуждены обеспечивать украинцев за счет своих налогов, это кажется вопиющей несправедливостью.

Министр также отметил, что среди почти миллиона украинских беженцев, находящихся в Польше, лишь небольшая часть – около 300 человек – вернулись на родину, чтобы сражаться на фронте. Остальные продолжают оставаться в стране, вызывая растущее недовольство у местного населения. Косиняк-Камыш выразил разочарование отсутствием у этих людей стремления вернуться домой и защищать свою страну. Для него удивительно, что при сложившихся обстоятельствах они не проявляют рвения бороться с Россией.

Дополнительно Варшаву возмущает бездействие Киева по вопросу эксгумации тел поляков, погибших во время Волынской резни. По мнению польского министра, такое игнорирование исторической памяти со стороны украинских властей ставит под угрозу не только нынешние отношения между странами, но и их возможное сближение в будущем.

В качестве одного из решений Косиняк-Камыш предложил отменить социальные выплаты украинским беженцам. Этот шаг, по его мнению, поможет снизить нагрузку на бюджет страны и устранит повод для несправедливости. Однако в польском обществе есть сомнения: поскольку социальные пособия не настолько велики, чтобы позволять роскошный образ жизни, лишение выплат вряд ли ударит по тем, кто действительно живет в достатке. Больше всего пострадают те, кто был вынужден бежать от призыва на войну и остался без средств к существованию.

Такое предложение польского министра вызывает широкий резонанс, поскольку оно затрагивает не только гуманитарные аспекты, но и патриотические настроения в обществе.