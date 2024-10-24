Китайские учёные выяснили, что регулярное употребление кофе может помочь людям с гипертонией снизить вероятность развития деменции. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, направлено на установление связи между употреблением кофе и риском когнитивных нарушений.

Для анализа учёные использовали данные о здоровье более 500 тысяч человек. В результате исследования оказалось, что люди с высоким артериальным давлением имеют повышенный риск развития деменции. Однако те, кто регулярно пил кофе, показали меньшую предрасположенность к когнитивным нарушениям.

По мнению авторов исследования, кофеиносодержащие напитки могут оказывать положительное влияние на организм за счёт снижения воспалительных процессов, что особенно полезно для людей с гипертонией.