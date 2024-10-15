Несмотря на широкое использование систем фиксации нарушений, инспекторы ГИБДД продолжают активно работать на дорогах России. Водители, особенно те, чьи автомобили старше 10 лет, стали чаще сталкиваться с неожиданными штрафами. На прошлой неделе представитель ГИБДД объяснил журналистам, с чем это связано.

Хотя законы позволяют использовать автомобили с возрастом более 10 лет, к ним сейчас приковано больше внимания со стороны патрулей. С 1 сентября прошлого года в Правила дорожного движения был добавлен новый перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию транспортного средства. Водители таких машин обязаны следить за их состоянием, даже если техосмотр обязателен только в нескольких случаях, таких как поездка за границу, работа в такси, внесение изменений в конструкцию автомобиля или смена собственника.

Даже при отсутствии обязательного техосмотра водители старых автомобилей не могут расслабляться. Инспекторы могут остановить машину для проверки, и в случае выявления серьёзных неисправностей, таких как неисправная система ABS или неподходящие шины, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. В некоторых случаях автомобиль может быть направлен на внеплановую экспертизу, а регистрация может быть аннулирована.

Особое внимание инспекторы уделяют и водителям, управляющим автомобилями с механической коробкой передач, если в их водительских правах указана отметка “АТ” (автоматическая трансмиссия). Если такой водитель сядет за руль автомобиля с механикой, его могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ.