Ученые-генетики пришли к выводу, что люди с группой крови II рискуют перенести инсульт в молодом возрасте. Исследование, проведённое с участием более 17 тысяч человек, которые страдали от этого недуга, а также около 600 тысяч здоровых добровольцев, выявило связь между типом крови и вероятностью развития этого заболевания. Об этом сообщили специалисты в научном издании ScienceAlert, передает Life.ru.

В ходе анализа генетического материала учёные выявили два генных участка, которые напрямую влияют на вероятность инсульта. Один из них оказался связан с принадлежностью к той или иной группе крови. Риск инсульта у людей со второй группой крови оказался выше на 16%, в то время как для обладателей первой группы он оказался ниже на 12%.

Специалисты пока не могут дать точное объяснение этой закономерности, но предполагают, что дело может быть в особенностях свёртывания крови. Именно из-за нее риск образования тромбов существенно повышается.