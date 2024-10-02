Смартфоны iPhone 13, как и другие модели от производителя Apple представляют собой надежные и долговечные гаджеты. Однако неосторожное обращение с аппаратом, его интенсивное использование и полное игнорирование правил эксплуатации все же иногда приводят к серьезным поломкам. Устранение которых лучше доверять профессионалам авторизованных сервисных центров.

Ремонт iPhone 13 на высоком качественном уровне готовы выполнить, например, специалисты сервисного центра Pedant, который более 7 лет работает с техникой Apple и успел изучить все ее особенности и распространенные неисправности.

Залог успешного ремонта iPhone 13

Чтобы после восстановления смартфон проработал длительное время, не создавая никаких проблем, необходимо обращаться в сервисный центр, который:

проводит профессиональную диагностику для выявления поломки и точной причины ее возникновения;

имеет все необходимое оборудование, позволяющее качественно выполнять самые тонкие операции для восстановления работоспособности телефона;

использует запасные части класса Original, а не низкопробные подделки, способные только навредить аппарату;

предоставляет гарантию не только на ремонтные работы, но и на комплектующие, максимально защищая клиента от возникновения повторных проблем с гаджетом.

Кроме того, при выборе сервисного центра стоит обращать внимание на отзывы о нем в Сети, на востребованность компании, а также на уровень обслуживания клиентов. Наличие возможности связаться с менеджером по горячей линии, чтобы получить грамотную консультацию или сразу записаться для получения услуги будет дополнительным плюсом. Еще одно преимущество – это бесплатная диагностика аппарата.

Распространенные проблемы и способы их решения

Востребованной услугой является замена дисплея на iPhone 13, который может быть поврежден в результате падения либо сильного удара. Кроме того, такой ремонт необходим, если на экране появляются полосы, полностью или частично перестает работать сенсор.

Кроме того, пользователи данной модели от Apple сталкиваются и с другими проблемами:

быстрая разрядка или сложности с восстановлением уровня заряда батареи могут указывать на износ АКБ либо на неполадки в контроллере питания. Чаще всего этим компоненты не подлежат ремонту и требуют замены;

отсутствие сети или невозможность подключиться к интернету указывают на проблемы с GSM либо Wi-Fi модулями;

при отсутствии звука во время разговора по телефону или прослушивании музыки следует проверять работоспособность микрофона и динамика;

проблемы с работой тачскрина могут возникать не только при его повреждении, но и в случае выхода из строя соответствующего контроллера;

если аппарат внезапно перезагружается либо с завидной регулярностью зависает на заставке с “яблоком”, может потребоваться не аппаратный, а программный ремонт.

Особый подход к ремонту требуется при воздействии на устройство влаги. В этом случае необходима полная разборка, чистка всех комплектующих, замена тех деталей, которые вышли из строя. В этой ситуации невозможно обойтись без специального оборудования и инструмента. Ни в коем случае не стоит пользоваться советами из сети, предлагающими отделаться бумажными салфетками или погружением устройства в рис – такой подход приведет лишь к потере драгоценного времени. Лучше всего сразу отключать смартфон и нести его в сервис, который выполнит все необходимые операции для устранения проблемы.