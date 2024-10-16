Выбор манометрического коллектора для заправки кондиционеров

Как бытовые кондиционеры, так и другие системы охлаждения необходимо регулярно заправлять хладагентом для безупречной работы. Как раз для этой цели и предназначен манометрический коллектор – прибор, который обеспечивает нормальное давление в системе и позволяет избежать проблем в процессе заправки.

Особенности использования манометрического коллектора

Устройство выполняет сразу две функции – забирает скопившийся в системе воздух и пары влаги (осушение), а также одновременно осуществляет ее заправку фреоном либо другим хладагентом.

Применяется манометрическая станция по такой схеме:

подготовительные операции, которые включают в себя перекрытие вентилей, калибровку оборудования в случае необходимости, а также подсоединение шлангов;

тестирование системы, позволяющее обнаружить утечки хладагента и своевременно их устранить;

заправка кондиционера;

проверка работоспособности системы и отсоединение от нее манометрического коллектора.

При этом нужно помнить, что устройство не предназначено для изменения давления. Также следует соблюдать все требования безопасности и не выпускать в окружающий воздух фреон.

Виды коллекторов

Специалистами по заправке холодильного оборудования используется несколько разновидностей манометрических станций, который отличаются количеством вентилей и наличием дополнительных опций.

Так, устройства с одним вентилем являются наиболее простыми и позволяют решать несложные бытовые задачи. Они дают возможность не только заправить кондиционер, но и определить имеющийся уровень фреона.

Более сложные двухвентильные приборы оснащены также двумя манометрами. Они предназначены для предварительного вакуумирования системы, которая затем заправляется хладагентом.

Для работы с промышленным оборудованием применяются коллекторы, оснащенные четырьмя или шестью вентилями. Они обеспечивают высокую производительность. Для бытовых условий их используют крайне редко.

Из дополнительных функций можно отметить разве что наличие виброзащиты, которая необходима на промышленных объектах.

Как не ошибиться в выборе манометрического коллектора

Главными критериями выбора являются производительность оборудования, а также особенности фреона. Если речь идет об импортных кондиционерах, лучше приобретать станции зарубежного производства, рассчитанные на работу с ними.

Кроме того, для обслуживания промышленных систем больше подойдут 4- или 6-вентильные устройства, позволяющие быстро произвести вакуумирование и заправку.

Еще один критерий, на который нужно обращать внимание – это класс точности, который указан в маркировке.