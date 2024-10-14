С января по октябрь 2024 года телефонные мошенники чаще всего выдавали себя за сотрудников банков, государственных органов и операторов связи, а также предлагали фиктивные возможности для заработка на инвестициях и подработках в интернете. Об этом РБК рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, именно эти схемы составляют около 80% всех мошеннических случаев. В большинстве случаев, а именно в 67%, преступники использовали мобильные звонки, а в июле и августе этот показатель подскочил до 89%. Остальные 33% случаев приходились на звонки через мессенджеры, как сообщили в ВТБ.

Главной целью мошенников, представлявшихся банковскими работниками, сотрудниками госструктур или операторами связи, было получение кода подтверждения для доступа к банковским услугам, установка вредоносных программ на телефон или вынуждение жертвы перейти по фишинговой ссылке. Это позволяло злоумышленникам получить доступ к личным данным клиентов, оформлять кредиты и выводить средства со счетов.

Мошеннические схемы с предложениями о быстрых заработках на инвестициях или интернет-платформах основывались на том, чтобы убедить жертву переводить деньги на сторонние счета. Преступники обещали высокую прибыль и быстрый рост стоимости акций, что заставляло людей сначала вкладывать небольшие суммы, а затем увеличивать их, зачастую за счет кредитных средств. После этого мошенники исчезали с деньгами.

Эксперты ВТБ также предупредили о том, что злоумышленники активно используют персональные данные, такие как возраст, социальный статус и оформленные банковские продукты, для подбора более точных способов обмана. Классические уловки, как обещания быстрого заработка или срочные действия для восстановления доступа к счетам, продолжают оставаться действенными.

Чугунов отметил, что профиль мошенников изменился — это теперь финансово подкованные и подготовленные специалисты, которые хорошо понимают психологию людей и умеют оказывать давление в нужный момент. Он подчеркнул, что около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета или делились личной информацией.

В заключение он призвал людей сохранять критическое мышление и быть осторожными, напоминая, что «разговор с незнакомцем по телефону может привести к потере ваших средств».