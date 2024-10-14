Военнослужащие ВСУ без раздумий открывали огонь по мирным молодым людям в Судже Курской области. Об этом рассказали местные жители, которые поделились своими свидетельствами с военными следователями. Видеоматериалы, подтверждающие эти события, находятся в распоряжении ТАСС.

По словам очевидцев, на дороге, ведущей к селу Мартыновка, происходили обстрелы без разбора.

“Стреляли по всем, кто попадался на пути. Стариков еще щадили, а вот молодых людей убивали в упор,” рассказала одна из жительниц Суджи.

Другая женщина поведала, что её двоюродный брат был убит военными ВСУ. По её словам, под обстрел попали и подростки 12-13 лет, которые пытались скрыться из села Малая Локня на мопеде.

Еще одна семья, оказавшаяся в центре событий, рассказала, что после атаки ВСУ в Судже было отключено водо- и газоснабжение. Женщина поделилась, что они вынуждены были бежать 20 километров, пытаясь уйти от дронов, которые кружили над ними.