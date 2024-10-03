Украинские военные покинули позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные от представителей силовых структур.

Собеседник агентства отметил, что российские войска продолжают успешно продвигаться, вытесняя украинские силы с ключевых направлений. В частности, усиливается давление на украинскую группировку на селидовском направлении, что создает дополнительные трудности для обороны ВСУ.

Ранее Сергей Грабский, полковник ВСУ в отставке, отметил, что российские силы вплотную подошли к границам Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркнул, что это приближает войска РФ к выполнению важной стратегической задачи, поставленной перед ними — контроль над Угледаром, который, по мнению эксперта, может стать серьёзной потерей для Киева.