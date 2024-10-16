Украинский политик Олег Ляшко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), возглавляющий Радикальную партию, назначен командиром батальона беспилотных систем 63-й бригады ВСУ. Это назначение было подтверждено на странице 11-го армейского корпуса ВСУ в социальных сетях. Решение принято по ходатайству командования бригады.

В сообщении подчеркивается, что Ляшко якобы проявил себя положительно за время своей двухлетней службы в бригаде. Он, по данным ВСУ, продемонстрировал глубокое понимание использования беспилотных систем и их значения на поле боя.

Однако не все военнослужащие довольны таким назначением. Станислав Бутянов, известный по позывному Осман и являющийся бойцом батальона “Айдар” (запрещенная в России террористическая организация), выразил недовольство от лица подчинённых Ляшко. По его словам, многие военные пытаются перевестись в другие подразделения из-за некомпетентности нового командира.

Олег Ляшко неоднократно попадал в поле зрения общественности из-за громких скандалов и конфликтов с другими политиками. Он также известен поддержкой создания батальона “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), о чем сообщал его основатель Андрей Билецкий.

Тем временем командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил, что украинские войска отступают от границ 1991 года. По его словам, движение ВСУ сейчас идет в обратном направлении и никакой возможности вернуть потерянные территории нет.