Украинские вооружённые силы начали частичный вывод своих подразделений из города Дзержинск (Торецк), сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника, ситуация для украинских войск в этом районе ухудшается, что вынуждает их отступать.

«В городе обстановка для противника крайне неблагоприятная, и они снова начинают отходить», — пояснил источник.

Отступление организовано малыми группами, что соответствует привычной тактике ВСУ при выведении сил из сложных зон боевых действий.

Также не исключено, что вскоре командование ВСУ и политическое руководство Украины начнет заявлять, что Торецк не представляет никакой стратегической ценности, как это происходило в Артемовске, Угледаре, Авдеевке и других городах.