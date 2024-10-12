Новое исследование, проведённое учёными из Университета Миссури, подтвердило, что всего двух изменений в образе жизни будет достаточно, чтобы значительно улучшить состояние печени при метаболическом стеатогепатите.

В эксперименте приняли участие 24 пациента, которые в течение 10 месяцев соблюдали строгую диету и занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками. Результаты показали, что здоровье печени у этих людей заметно улучшилось по сравнению с теми, кто получал только стандартное лечение.

Это исследование стало уникальным в своём роде, так как оно впервые детально изучило, как именно сочетание диеты и физических нагрузок влияет на состояние печени. Учёные использовали методы визуализации и проводили биопсии для точной оценки изменений в организме. Пациенты, которые следовали интенсивной программе, потеряли от 6 до 10 килограммов веса и при этом увеличили мышечную массу, тогда как у тех, кто не участвовал в программе, результаты были гораздо скромнее.

Ожирение и диабет давно известны как ключевые факторы, повышающие риск заболеваний печени. Поэтому выводы учёных подчёркивают критическую роль правильного питания и регулярных физических упражнений в предотвращении и лечении таких заболеваний.

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