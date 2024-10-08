Российские военные нанесли мощный удар гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” по аэродромам Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, отметив, что все запланированные цели были успешно поражены.

Как стало известно, это не первый подобный удар. В конце сентября российская армия провела 33 групповые атаки, направленные на объекты украинской оборонной промышленности. Основными мишенями тогда стали военные аэродромы и эшелоны, перевозившие западное вооружение. В ходе операций использовались как ракеты “Кинжал”, так и ударные беспилотники.

Кроме того, 8 октября стало известно о важном продвижении российских сил на территории Донецкой Народной Республики. Были освобождены два населённых пункта — Золотая Нива и Зоряное Первое. В освобождении Золотой Нивы принимали участие солдаты группировки “Восток”, а за Зоряное Первое отвечали бойцы подразделения “Юг”, которые продвинулись вглубь оборонительных линий противника.