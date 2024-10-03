Российские Военно-космические силы нанесли мощный удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе поселка Разлив, который расположен в Донецкой народной республике. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, цель была успешно уничтожена с использованием фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

Бомба была оснащена специальным универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет точно наносить удары на значительных расстояниях. Видеозапись удара, зафиксированная беспилотником, была опубликована российским Минобороны и демонстрирует момент попадания и последующую детонацию на складе боеприпасов.

ФАБ-3000 — это мощная авиабомба, вес которой превышает три тонны, из которых не менее 1,2 тонны приходится на взрывчатку. Она способна поражать цели на расстоянии до 60 километров, что делает ее грозным оружием на поле боя. Как утверждают в российском ведомстве, системы противовоздушной обороны Украины не в состоянии эффективно перехватить такие бомбы, оснащенные УМПК.Также они ничего не могут сделать с российскими самолетами, находящимися за пределами зоны действия ПВО.