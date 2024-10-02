Российские вооруженные силы нанесли удар по руководству 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, операция была проведена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Целью удара стало здание в поселке Великая Александровка, где находился офицерский состав украинской бригады. По данным, представленным военными, в результате атаки были уничтожены до 60 человек из руководящего состава ВСУ, а также три микроавтобуса и 12 автомобилей.

На видеозаписи, распространенной российским Минобороны, показан момент прибытия командования ВСУ на совещание перед тем, как произошел ракетный удар.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало о том, что сотни украинских военных могли оказаться в окружении в Угледаре, что еще больше усложняет ситуацию для украинской армии на южных фронтах.